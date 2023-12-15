Минобороны РФ: ПВО сбила два беспилотника ВСУ над Курской областью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Комплексы противовоздушной обороны сбили два БПЛА ВСУ над Курской областью, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, украинские военные дроны перехватили в небе над приграничным российским регионом около 17:30.

Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Курской области, — сообщили в министерстве.

Ранее о работе систем ПВО под Курском сообщал глава региона Роман Старовойт. Губернатор призывал курян сохранять спокойствие.

10 декабря два населенных пункта в Курской области остались без света в результате атаки ВСУ. По словам Старовойта, при обстреле Глушковского района со стороны украинских войск была повреждена ЛЭП, поселок Теткино и село Попово-Лежачи были обесточены. Никто не пострадал.

14 декабря мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о двух погибших мирных жителях и еще трех раненых в результате обстрела со стороны ВСУ по Ленинскому району города. По словам главы администрации, под удар попали окрестности цирка «Космос». В представительстве ДНР при СЦКК сообщали, что в 13:00 украинские войска выпустили по Донецку три ракеты из РСЗО