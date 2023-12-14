Двое мирных жителей Донецка погибли при обстреле ВСУ Мэр Донецка сообщил о гибели двух мирных жителей при обстреле ВСУ

Фото: МО Украины

В результате ракетного удара ВСУ по Ленинскому району Донецка погибли двое мирных жителей, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин. По его словам, еще трое горожан получили ранения.

В результате обстрела Ленинского района в окрестностях цирка «Космос» есть двое погибших и трое раненых, — написал Кулемзин.

Градоначальник добавил, что анкетные данные погибших и пострадавших уточняются. Очевидец Евгений рассказал РИА Новости, что слышал серию прилетов, в этот момент он выглянул в окно и увидел, что повреждено здание. Агентство отмечает, что Ленинский район расположен в южной части города и относительно удален от линии боевого соприкосновения.

Сказать нечего, очень страшно. После прилета вызвал экстренные службы, вышел на балкон и услышал пострадавших, люди взывали о помощи, — сообщил житель Донецка.

По данным представительства ДНР в СЦКК, в 13:00 со стороны украинских войск по Ленинскому району было выпущено три ракеты из реактивной системы залпового огня. Перед этим, в 08:20, со стороны населенного пункта Архангельское ВСУ также выпустили по Киевскому району Донецка три снаряда калибром 155 мм.

Ранее Кулемзин сообщал, что 13 декабря с 09:00 до 21:00 территория Донецка 11 раз подверглась обстрелам со стороны ВСУ. В результате украинских ударов в Куйбышевском районе города погиб мужчина 1951 года рождения. Военкор Юрий Котенок публиковал фотографии с последствиями обстрела.