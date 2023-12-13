Военкор показал, как выглядит ДНР после артиллерийского обстрела ВСУ Военкор Котенок опубликовал фото последствий обстрела ДНР со стороны ВСУ

Фото: t.me/Prikhodko1970

Военный корреспондент Юрий Котенок в Telegram-канале опубликовал фотографии, на которых запечатлены последствия обстрела населенных пунктов ДНР со стороны ВСУ. По его словам, Донецк, Горловка и Ясиноватая находятся под артиллерийским огнем с самого утра, также работают беспилотники противника. На опубликованных фотографиях можно увидеть разрушенные и сгоревшие здания, а также автобус, на котором не осталось «живого места».

Донецк, Горловка, Ясиноватая с самого утра находятся под огнем украинской артиллерии. Также со стороны противника работают БПЛА, — сообщил Котенок.

По словам военкора, в результате атаки смертельные ранения получил житель Куйбышевского района Донецка. В публикации уточняется, что он погиб от осколков снаряда.

Ранее пресс-служба представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщила, что за прошедшие сутки украинские войска обстреляли территорию Донецкой Народной Республики 10 раз. Всего было выпущено 34 боеприпаса. Под огнем оказались районы двух населенных пунктов республики — Горловки и Донецка.