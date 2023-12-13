ВСУ за сутки десять раз обстреляли территорию ДНР

Фото: МО Украины

Украинские войска за прошедшие сутки десять раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, сообщила пресс-служба представительства ДНР в совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Всего ВСУ выпустили 34 боеприпаса, под огнем оказались районы двух населенных пунктов республики — Горловки и Донецка.

За истекшие сутки представительством зафиксировано 10 фактов ведения огня со стороны ВФУ, — отметили в представительстве.

Ранее военный корреспондент Александр Коц заявил, что российские войска взяли под контроль город Марьинка в Покровском районе ДНР. Журналист отметил, что бойцы водрузили российский флаг на крайнюю точку населенного пункта. В Минобороны РФ информацию не комментировали.

До этого сообщалось, что подразделения Южной группировки Вооруженных сил РФ отразили 18 атак Вооруженных сил Украины на Донецком направлении. По словам начальника пресс-центра группировки «Юг» Вадима Астафьева, ВСУ при этом потеряли до 200 бойцов. Он также отметил результативность контрбатарейной борьбы. В результате противодействия артиллерийскому огню были уничтожены две 122-мм гаубицы Д-30, а силы противовоздушной обороны сбили четыре украинских БПЛА в районе Шевченко в ДНР.