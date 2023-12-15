Старовойт на фоне работы ПВО призвал жителей Курска сохранять спокойствие

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщает о работе систем противовоздушной обороны (ПВО) в небе над Курском. В своем Telegram-канале он призвал жителей региона сохранять спокойствие.

В небе над Курском работает ПВО. Прошу сохранять спокойствие! — написал глава региона.

Ранее сообщалось, что поселок Теткино и село Попово-Лежачи в Курской области остались без света после обстрела ВСУ. По словам губернатора региона, никто из жителей не пострадал. По данным Telegram-канала SHOT, ВСУ обстреляли поселок Манев в Климовском районе Брянской области из танка. Министерство обороны РФ эту информацию не комментировало.

В конце ноября Минобороны РФ сообщило о массовой атаке беспилотных летательных аппаратов на ряд регионов. По данным военных, над территориями Московской, Тульской, Калужской и Брянской областей удалось уничтожить 11 беспилотников. После информации об атаках на некоторое время была приостановлена работа двух столичных аэропортов. Пять рейсов задержали во Внуково и один — в Домодедово.

Система ПВО сработала над Белгородской областью 5 декабря. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, были сбиты три беспилотника. В результате атаки никто не пострадал, после падения обломков был поврежден один легковой автомобиль в поселке Репном.