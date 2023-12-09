SHOT: ВСУ обстреляли поселок в Брянской области из танка

Фото: МО Украины

Telegram-канал SHOT сообщил, что Вооруженные силы Украины обстреляли поселок Манев в Климовском районе Брянской области из танка. По его информации, ВСУ осуществили атаку накануне вечером. Министерство обороны эту информацию не комментировало.

Канал уточнил, что всего зафиксировано три прилета, атака велась снарядами 125-го калибра. В публикации уточняется, что в результате происшествия никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что за прошедшие сутки ВСУ сбросили три взрывных устройства на несколько населенных пунктов в регионе. Под удар попали села Красный Хутор, Устинка и Дроновка. В результате происшествия никто не пострадал.

Также губернатор Курской области Роман Старовойт сообщал об обстреле деревни Елизаветовка Глушковского района. По его словам, было зафиксировано не менее 10 прилетов. В результате происшествия никто не пострадал, однако повреждены были два частных домовладения. Губернатор пообещал гражданам, что власти региона окажут всю необходимую помощь в восстановлении и ремонте построек.