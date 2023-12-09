Дроны ВСУ сбросили несколько бомб на российский регион Гладков: ВСУ сбросили три взрывных устройства на Белгородскую область за сутки

Фото: МО Украины

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины сбросили три взрывных устройства на Белгородскую область, написал в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, под удар попали села Красный Хутор, Устинка и Дроновка. В результате происшествия никто не пострадал.

В Белгородском районе в селе Красный Хутор с БПЛА сброшено одно взрывное устройство, также противник атаковал с помощью дрона-камикадзе. <...> В селе Устинка с БПЛА сброшено одно взрывное устройство. Никто не пострадал, разрушений нет. В Грайворонском городском округе на окраине села Дроновка с БВС сброшено одно самодельное взрывное устройство. Обошлось без последствий, — сообщил Гладков.

В Краснояружском районе тем временем под обстрел попало село Вязовое, там зафиксировано два прилета. Еще один снаряд приземлился в Щетиновке. Село Муром и поселок Ленинский были обстреляны из минометов. Разрушений в результате атак нет.

Ранее украинские войска также обстреляли населенный пункт Графовка в Белгородской области. В результате происшествия никто не пострадал, однако в трех частных домах выбило окна и посекло заборы. Поселок был атакован ночью.