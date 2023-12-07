В селе Графовка повыбивало стекла из-за обстрела ВСУ ВСУ обстреляли село Графовка в Белгородской области

Фото: t.me/vvgladkov

Вооруженные силы Украины обстреляли село Графовка в Краснояружском районе Белгородской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Никто не пострадал, однако в трех частных домах выбило окна и посекло заборы. По наступлении светлого времени суток комиссия по оценке ущерба приступит к замерам.

Под обстрел ВСУ попало село Графовка Краснояружского района. Пострадавших нет. Есть разрушения: выбиты стекла и посечены заборы в трех частных домовладениях, также повреждены беседка и фронтон административного здания, — написал Гладков.

Глава Курской области Роман Старовойт 7 декабря сообщил, что украинские войска обстреляли деревню Елизаветовку Глушковского района. По его словам, в населенном пункте зафиксировали десяток прилетов, повреждения получили несколько домов.

Ранее средства противовоздушной обороны Вооруженных сил России пресекли попытку ВСУ совершить атаку по объектам на территории Крыма. В небе над республикой были сбиты три украинских беспилотника. Украинская армия также пыталась атаковать Крым с воды — в западной акватории Черного моря уничтожили четыре беспилотных катера ВСУ, также морская авиация Черноморского флота поразила семь безэкипажных судов.