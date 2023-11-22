Российские системы ПВО сбили три беспилотника в небе над Крымом

Фото: МО Украины

Системы противовоздушной обороны Вооруженных сил России пресекли попытку украинской армии совершить атаку по объектам на территории Крыма, заявили в Министерстве обороны РФ. По данным пресс-службы ведомства, в небе над регионом были сбиты три украинских беспилотных аппарата самолетного типа. Власти республики пока не прокомментировали эту информацию.

Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожено над территорией Республики Крым, — говорится в сообщении.

Отмечается, что Вооруженные силы Украины также попытались атаковать российские объекты в Крыму с моря. Ранее в Министерстве обороны России заявили, что в западной части акватории Черного моря были обнаружены четыре беспилотных катера ВСУ. Все они были уничтожены. Еще семь беспилотных катеров были замечены 17 ноября, они также были поражены морской авиацией Черноморского флота.

Губернатор Курской области Роман Старовойт ранее заявил, что российским пограничникам удалось «посадить» украинский дрон-камикадзе с помощью средств радиоэлектронной борьбы. Он призвал местных жителей не приближаться к обломкам сбитых БПЛА и не трогать их в целях безопасности, так как они могут сдетонировать.