В Черном море подбили четыре безэкипажные катера ВМС Украины Минобороны: подбиты четыре безэкипажные катера ВМС Украины, шедшие на Крым

Фото: МО Украины

Четыре безэкипажных катера ВМС Украины 22 ноября были обнаружены в западной части акватории Черного моря, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. Катера следовали в сторону Крымского полуострова, они были уничтожены.

22 ноября в западной части акватории Черного моря были обнаружены следовавшие в направлении Крымского полуострова четыре безэкипажных катера ВМС Украины. Все обнаруженные цели были уничтожены, — говорится в сообщении.

В Минобороны РФ 17 ноября рассказали, что российские военные уничтожили в Черном море семь морских беспилотников и один быстроходный катер типа «Виллард» с десантной группой ВСУ. По целям нанесли удар из штатного вооружения морской авиации Черноморского флота, добавили в ведомстве. Катера также следовали в направлении Крымского полуострова.

Раннее Минобороны России сообщило, что две украинские противокорабельные ракеты «Нептун» были уничтожены над акваторией Черного моря у побережья Крыма. В ведомстве пояснили, что попытка атаки произошла утром 17 ноября. Губернатор Михаил Развожаев пояснил, что в Севастополе была объявлена воздушная тревога из-за работы системы противовоздушной обороны. По его словам, военным удалось сбить две воздушные цели над Северным молом.