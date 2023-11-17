Минобороны сообщило об уничтожении двух ракет «Нептун» в Крыму

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Две украинские противокорабельные ракеты «Нептун» уничтожены над акваторией Черного моря у побережья Крыма, сообщает Минобороны России. В ведомстве пояснили, что попытка атаки произошла примерно в 10:40 мск.

Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с использованием двух противокорабельных ракет «Нептун». Дежурными средствами ПВО украинские ракеты были обнаружены и уничтожены над акваторией Черного моря, — сказано в сообщении.

Ранее губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале сообщил, что в Севастополе объявлена воздушная тревога из-за работы системы противовоздушной обороны. По его словам, военным удалось сбить две воздушные цели над Северным молом. Никаких повреждений инфраструктуры не зафиксировано, добавил он.

Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» в свою очередь писал, что в Севастополе были слышны звуки взрывов. По его данным, в одном из районов был виден дым. На время воздушной тревоги в городе перестал ходить морской и наземный общественный транспорт.

До этого губернатор Смоленской области Василий Анохин заявлял, что системы ПВО сбили украинские беспилотники в регионе. По его словам, над Смоленском был сбит беспилотник самолетного типа. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.