ВСУ обстреляли российскую деревню Старовойт: ВСУ обстреляли деревню Елизаветовка в Курской области

Фото: МО Украины

Украинские войска обстреляли деревню Елизаветовка Глушковского района Курской области, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Роман Старовойт. По его словам, в населенном пункте зафиксировали десяток прилетов.

Насчитали 10 прилетов. Повреждения получили два домовладения. Окажем помощь собственникам в восстановлении и ремонте, — написал Старовойт.

2 декабря Старовойт дважды сообщал об обстреле поселка Теткино со стороны ВСУ. В первой половине дня в результате атаки были выбиты окна в хозяйственной постройке на территории сельскохозяйственного предприятия, повреждены два автомобиля, ближе к вечеру при повторном обстреле пострадали четыре домовладения, из-за повреждения ЛЭП населенный пункт был обесточен. В тот же день в Елизаветовке с украинского беспилотника было сброшено взрывное устройство, повреждений не было.

6 декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал об обстреле окраин села Вязовое со стороны ВСУ. Были повреждены линии электропередачи, в результате часть жителей поселка остались без света. В тот же день украинская армия обстреляла село Козинка, как сообщал Гладков, обошлось без пострадавших, повреждения получил один частный дом.