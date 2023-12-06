ВСУ второй раз за день обстреляли Белгородскую область Губернатор Белгородской области заявил, что ВСУ обстреляли окраину села Вязовое

Фото: t.me/vvgladkov

Вооруженные силы Украины обстреляли окраину села Вязовое в Белгородской области, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, в результате атаки украинской армии некоторые жители населенного пункта остались без света из-за повреждения линии электропередачи. О пострадавших не сообщается.

ВСУ обстреляли окраину села Вязовое Краснояружского района. Пострадавших нет, — написал Гладков.

По словам главы региона, под отключение электричества попало не все село, а только дома на нескольких улицах. Аварийные службы приступят к ликвидации последствий украинской атаки в светлое время суток.

Ранее ВСУ атаковали село Козинка в Грайворонском городском округе Белгородской области. Как сообщал Гладков, пострадавших в результате обстрела нет, был поврежден частный жилой дом. В здании пробило крышу и выбило окна.

Вооруженные силы Украины ранее также обстреляли ракетами центральные районы Донецка. Удар был нанесен из реактивной системы залпового огня. В центральной части города виднелось сильное задымление, звучала воздушная тревога. Информации о пострадавших и конкретных разрушениях не поступало.