Стало известно об уничтожении котельной в Мариуполе из-за удара ВСУ ТАСС: котельная уничтожена в результате удара ВСУ по Мариуполю

Фото: МО Украины

Информагентство ТАСС сообщает, что в результате обстрела Мариуполя со стороны Вооруженных сил Украины была уничтожена передвижная котельная. По словам источников агентства в оперативных службах Донецкой Народной Республики, также был уничтожен склад, на котором хранились строительные материалы. В публикации отмечается, что в результате обстрела никто не погиб, пострадавших нет. В Министерстве обороны России пока не прокомментировали данную информацию.

Ударом дальнобойных ракет по Мариуполю ВСУ уничтожили передвижную котельную и склад стройматериалов, — сообщили в оперативных службах ДНР.

Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации ранее сообщило о пуске трех украинских дальнобойных ракет по Мариуполю. Пуск был зафиксирован 15 декабря после полуночи. Отмечается, что Мариуполь не подвергался обстрелам со стороны ВСУ с мая 2023 года.

В минувшую среду, 13 декабря, российские средства радиоэлектронной борьбы обнаружили четыре беспилотника украинской армии на территории Белгородской области. По данным региональных экстренных служб, они были уничтожены. Уточняется, что позднее они были идентифицированы как дроны-камикадзе.