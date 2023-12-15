В ДНР сообщили об обстреле Мариуполя дальнобойными ракетами ВСУ СЦКК: ВСУ выпустили в направлении Мариуполя три дальнобойные ракеты

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) после полуночи 15 декабря выпустили три дальнобойные ракеты в направлении Мариуполя, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК). В предыдущий раз город подвергался обстрелам в мае текущего года.

После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 0.25 — с северо-запада в направлении населенного пункта Мариуполь: выпущено три дальнобойные ракеты, — говорится в сообщении.

14 декабря сообщалось, что в результате ракетного удара ВСУ по Ленинскому району Донецка погибли двое мирных жителей, еще трое горожан получили ранения. По данным представительства ДНР в СЦКК, в 13:00 со стороны украинских войск по Ленинскому району было выпущено три ракеты из реактивной системы залпового огня. Перед этим, в 08:20, со стороны населенного пункта Архангельское ВСУ также выпустили по Киевскому району Донецка три снаряда калибром 155 мм.

Днем ранее пресс-служба представительства ДНР в СЦКК сообщила, что украинские войска за прошедшие сутки десять раз обстреляли территорию республики. Согласно приведенному утверждению, ВСУ выпустили 34 боеприпаса, под огнем оказались районы двух населенных пунктов республики — Горловки и Донецка.