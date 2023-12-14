Четыре беспилотника ВСУ уничтожили в Белгородской области

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Четыре украинских ударных дрона были уничтожены в среду, 13 декабря, в Белгородской области, пишет РИА Новости со ссылкой на экстренные службы. Дроны были идентифицированы средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Другой информации пока не приводится. Накануне в этом регионе машина подорвалась на мине. В Краснояружском районе пострадали три человека, их госпитализировали, рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он уточнил, что один из пострадавших получил сотрясение мозга, у второго — частичная ампутация нижних конечностей, у третьего — закрытая черепно-мозговая травма. Гладков добавил, что им оказывается вся необходимая помощь.

Ранее стало известно, что возле Вечного огня в Бердянске Запорожской области произошел взрыв. Отмечается, что накануне утром к мемориалу подъезжал армейский УАЗ и практически сразу раздался громкий взрыв. Никто не пострадал. В момент происшествия в автомобиле разбилось лобовое стекло, а на земле образовалась большая воронка. В машине находился только военный водитель-электрик.

12 декабря пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что российские системы противовоздушной обороны уничтожили украинскую ракету «Точка-У» над территорией Белгородской области. Попытка ВСУ была предпринята ранним утром.