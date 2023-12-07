Взрыв прогремел возле Вечного огня в Бердянске Mash: возле Вечного огня в Бердянске произошел взрыв

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Telegram-канал «Mash на Донбассе» сообщает, что возле Вечного огня в Бердянске Запорожской области произошел взрыв. По его данным, накануне утром к мемориалу подъезжал армейский УАЗ и практически сразу раздался громкий взрыв. Никто не пострадал.

В момент происшествия в автомобиле разбилось лобовое стекло, а на земле образовалась большая воронка. В машине находился только военный водитель-электрик.

Ранее «Mash на Донбассе» писал, что в Луганске около стадиона подорвали автомобиль. По его данным, в машине находился депутат Народного совета ЛНР Олег Попов. Как выяснил канал, чиновник получил ранение. Позднее источник в правоохранительных органах ЛНР подтвердил ТАСС гибель Олега Попова, уточнив, что депутат получил ранения, несовместимые с жизнью.

До этого в Новой Каховке Херсонской области был взорван автомобиль, в котором находился исполнительный секретарь Новокаховского местного отделения «Единой России» Владимир Малов, сообщил в Telegram сенатор от региона Игорь Кастюкевич. Малов был доставлен в больницу в крайне тяжелом состоянии. Кастюкевич добавил, что произошедшее расценивается как теракт против гражданского населения и тех, кто строит мирную жизнь в Херсонской области.