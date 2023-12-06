В Луганске взорвался автомобиль с местным депутатом Mash на Донбассе: в Луганске подорвали автомобиль с депутатом Поповым, он ранен

Telegram-канал Mash на Донбассе сообщает, что Луганске около стадиона подорвали автомобиль. По его данным, в машине, предварительно, находился депутат Народного Совета ЛНР Олег Попов.

Как выяснил канал, чиновник получил ранение. Подробности о его состоянии не приводятся.

Ранее в Новой Каховке Херсонской области был взорван автомобиль, в котором находился исполнительный секретарь Новокаховского местного отделения «Единой России» Владимир Малов. Он был доставлен в больницу в крайне тяжелом состоянии. Местные власти сообщили, что расценивают произошедшее как теракт.

До этого стражи порядка задержали мужчину, подозреваемого в организации покушения на помощника вице-премьера Запорожской области Владимира Епифанова. Происшествие случилось в июне. Автомобиль Toyota Land Cruiser, в котором ехали Епифанов, его секретарь и телохранитель, взорвался на дороге в Симферополе. Все находившиеся в автомобиле были госпитализированы с сильными ожогами.

В мае в Нижнем Новгороде был подорван автомобиль с писателем Захаром Прилепиным. Самодельное взрывное устройство было заложено под капот, после взрыва машина перевернулась. Водитель погиб на месте, сам писатель серьезно пострадал.