В Новой Каховке взорвали авто секретаря местного отделения «Единой России»

Фото: t.me/kastyukevich_live

Игорь Кастюкевич

В Новой Каховке Херсонской области примерно в 09:30 мск был взорван автомобиль, в котором находился исполнительный секретарь Новокаховского местного отделения «Единой России» Владимир Малов, сообщил в Telegram сенатор от региона Игорь Кастюкевич. Малов был доставлен в больницу в крайне тяжелом состоянии.

Исполнительный секретарь Новокаховского местного отделения Владимир Малов 1957 г. р. в крайне тяжелом состоянии доставлен в больницу. Мы расцениваем это как теракт, направленный против мирного населения и тех людей, кто строит мирную жизнь в Херсонской области! — заявил Кастюкевич.

По его словам, врачи борются за жизнь Малова.

В мае в Нижнем Новгороде был подорван автомобиль с писателем Захаром Прилепиным. Самодельное взрывное устройство было заложено под капот, после взрыва машина перевернулась. Водитель погиб на месте, сам писатель серьезно пострадал.

В конце сентября стражи порядка задержали мужчину, подозреваемого в организации покушения на помощника вице-премьера Запорожской области Владимира Епифанова. Происшествие произошло в июне. Автомобиль Toyota Land Cruiser, в котором ехали Епифанов, его секретарь и телохранитель, взорвался на дорогое в Симферополе. Все находившиеся в автомобиле были госпитализированы с сильными ожогами.