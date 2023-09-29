Стало известно, кто и как взорвал в Крыму машину запорожских чиновников SHOT: в Крыму задержали мужчину, заложившего СВУ в машину запорожских чиновников

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в организации покушения на помощника вице-премьера Запорожской области Владимира Епифанова, сообщает Telegram-канал SHOT, ссылаясь на неназванные источники. Как пишет канал, сейчас 39-летний злоумышленник помещен в СИЗО.

Как пишет SHOT, мужчина действовал по указанию украинских кураторов. Самодельное взрывное устройство он собрал у себя в гараже. Воспользовавшись моментом, когда автомобиль запорожского чиновника был на техобслуживании, злоумышленник установил бомбы рядом с газовым баллоном.

Сам инцидент произошел в июне. Автомобиль Toyota Land Cruiser, в котором ехали Епифанов, его секретарь и телохранитель, взорвался на дорогое в Симферополе. Во время взрыва машину вынесло на препятствие. Все находившиеся в автомобиле были госпитализированы с сильными ожогами.

Ранее также сообщалось, что силовики предотвратили покушение на главного редактора RT Маргариту Симоньян. Тогда в Москве и Рязанской области были задержаны участники группировки «Параграф-88». У них изъяли автомат Калашникова с патронами, резиновые дубинки, ножи, кастеты и наручники. Сами обвиняемые утверждают, что хотели «кинуть» заказчиков, оставив оплату себе. По версии следствия, украинские спецслужбы предложили им 1,5 млн рублей за слежку за Симоньян.