В Крыму взорвался автомобиль с помощником вице-премьера Запорожья Baza: в Крыму взорвался автомобиль с помощником вице-премьера Запорожья

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщает, что в Симферополе взорвался автомобиль с помощником вице-премьера Запорожской области Владимиром Епифановым. По данным канала, чиновник, а также его секретарь и охранник, находившиеся в машине, получили сильные ожоги. Местные власти не комментировали данную информацию.

Baza сообщает, что Епифанов находился за рулем Toyota Land Cruiser, когда взорвался газовый баллон, установленный на машине, после этого чиновник уже не смог справиться с управлением, и авто остановилось, лишь наехав на препятствие.

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо ранее сообщил, что ВСУ совершили попытку покушения на него с помощью высокоточных ракет английского производства. По его словам, инцидент произошел 9 июня. По местам его предполагаемого нахождения было выпущено по меньшей мере десять снарядов.

Ранее мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев признался в том, что несколько недель назад на него было совершено покушение, в ходе которого использовались управляемые снаряды M982 Excalibur. По словам чиновника, он не пострадал «по счастливой случайности».