Главу Херсонской области попытались убить высокоточными ракетами Врио главы Херсонской области Сальдо сообщил о покушении на него с помощью ракет

Фото: Telegram-канал Владимира Сальдо

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале сообщил, что ВСУ совершили попытку покушения на него с помощью высокоточных ракет английского производства. По его словам, инцидент произошел 9 июня. По местам его предполагаемого нахождения было выпущено по меньшей мере десять снарядов.

В прошлую пятницу, 9 июня, по преступному приказу Буданова и <...> Зеленского <...> киевский режим устроил на меня настоящую охоту, выпустив более десяти высокоточных английских ракет по местам моего предполагаемого нахождения в Херсонской области, — заявил Сальдо.

Он добавил, что при обстрелах пострадали мирные жители, были разрушены и сожжены пункты временного размещения эвакуированных в Железном Порту и на Арабатской стрелке.

Ранее мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев признался в том, что несколько недель назад на него было совершено покушение, в ходе которого использовались управляемые снаряды M982 Excalibur. По словам чиновника, он не пострадал «по счастливой случайности».