Мэра Новой Каховки попытались ликвидировать снарядом M982 Excalibur Мэр Новой Каховки Леонтьев рассказал о покушении с использованием снарядов M982 Excalibur

Фото: Андрей Рубцов/ТАСС

Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев

Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев признался в том, что несколько недель назад на него было совершено покушение, в ходе которого использовались управляемые снаряды M982 Excalibur. Рассказ чиновника прозвучал в эфире телеканала «Россия 1». По словам Леонтьева, он не пострадал «по счастливой случайности».

Тут две или три недели назад <...> два «Экскалибура» направили. Я в 07:45 выезжал из дома, и два «Экскалибура» прилетели в то место, где я [был], — сообщил мэр.

Инцидент подтвердил и заместитель главы администрации города Сергей Дмитриев. По его словам, покушение произошло две недели назад, в дом, где они находились вместе с мэром, прилетели две ракеты. В результате Леонтьев получил контузию и оба они «чудом остались живы».

Ранее сообщалось, что объявленному в розыск журналисту Роману Попкову заочно предъявлено обвинение в руководстве совершением теракта. Согласно версии следствия, Попков давал указания Дарье Треповой по подготовке покушения на военкора Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин) в кафе Санкт-Петербурга.

В свою очередь продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин заявил, что на него готовилось покушение. На своем канале в YouTube он сообщил, что обратился за помощью к турецкой полиции и там начато разбирательство по его заявлению. По словам Разина, уже задержан один человек, который дает показания.