ВСУ попытались атаковать Белгородскую область ракетой «Точка-У» МО РФ: ПВО уничтожила украинскую ракету над Белгородской областью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Российские системы противовоздушной обороны уничтожили украинскую ракету «Точка-У» над территорией Белгородской области, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. В ведомстве подчеркнули, что объект был нейтрализован в 05.00 мск.

Сегодня в 05.00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением тактической ракеты «Точка-У». Дежурными средствами ПВО украинская ракета была уничтожена над Белгородской областью, — отметили представители ведомства.

Ранее губернатор области Вячеслав Гладков сообщил, что над Белгородской областью сработала система противовоздушной обороны. По словам Гладкова, была сбита воздушная цель над селом Бессоновка. Никто не пострадал. До этого российские силы противовоздушной обороны сбили беспилотник Вооруженных сил Украины над селом Ближним.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что в ночь на 24 ноября украинская армия предприняла одну из крупнейших попыток воздушного нападения на Крым и Приазовье. По его словам, над Северным Крымом средства ПВО и РЭБ сбили и перехватили десятки БПЛА.