Машина подорвалась на мине в Белгородской области Гладков: три человека пострадали при взрыве автомобиля в Краснояружском районе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Машина подорвалась на мине в Краснояружском районе Белгородской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, пострадали три человека, их госпитализировали.

По предварительной информации, в районе хутора Высокого машина с мирными жителями подорвалась на мине. Три человека пострадали, — написал Гладков.

Он уточнил, что один из пострадавших получил сотрясение мозга, у второго — частичная ампутация нижних конечностей, у третьего — закрытая черепно-мозговая травма. Гладков добавил, что им оказывается вся необходимая помощь.

Ранее стало известно, что возле Вечного огня в Бердянске Запорожской области произошел взрыв. Отмечается, что накануне утром к мемориалу подъезжал армейский УАЗ и практически сразу раздался громкий взрыв. Никто не пострадал. В момент происшествия в автомобиле разбилось лобовое стекло, а на земле образовалась большая воронка. В машине находился только военный водитель-электрик.

До этого Telegram-канал «Mash на Донбассе» сообщил, что в Луганске около стадиона подорвали автомобиль. По его данным, в машине находился депутат Народного совета ЛНР Олег Попов. Как выяснил канал, чиновник получил ранение. Позднее источник в правоохранительных органах ЛНР сообщил ТАСС о гибели Олега Попова, уточнив, что депутат получил ранения, несовместимые с жизнью.