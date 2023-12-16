СМИ Украины сообщили о взрывах в Киеве «Общественное»: в Киеве произошли взрывы

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В Киеве раздалось несколько взрывов, сообщило издание «Общественное». Перед этим взрывы прозвучали в Киевской области.

Также о серии взрывов чуть позже сообщило издание «Страна.ua». По информации местных властей, над городом работают средства ПВО.

Кроме того, согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога объявлена к Киеве, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях. Также тревожные сирены звучат в районах Херсонской области, контролируемых украинскими властями.

14 декабря ТАСС со ссылкой на очевидцев сообщил о мощном взрыве в Киеве со стороны аэропорта Жуляны. Военкор Юрий Котенок отметил, что, по предварительной информации, там был нанесен ракетный удар. По его словам, также взрыв погремел в районе военного аэродрома Староконстантинов.

Перед этим ночью украинские средства массовой информации сообщали, что взрывы прогремели в Одесской области. Люди услышали грохот после объявления воздушной тревоги. По данным СМИ, взрывы раздались в Измаильском районе, в городе Килия, который расположен на берегу Килийского и Степового устья реки Дунай.