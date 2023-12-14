Мощный взрыв прогремел в Киеве со стороны аэропорта Жуляны

Фото: ZURAB KURTSIKIDZE/EPA/TASS

Со стороны аэропорта Жуляны в Киеве прогремел мощный взрыв, сообщил ТАСС со ссылкой на очевидцев. Военкор Юрий Котенок в Telegram-канале добавил, что, по предварительной информации, был нанесен ракетный удар. По его словам, также взрыв погремел в районе военного аэродрома Староконстантинов.

В Киеве мощные взрывы. Предварительно, наносится ракетный удар по инфраструктурным и военным объектам в черте города и за его пределами. Также взрыв в районе военного аэродрома Староконстантинов в Хмельницкой области, — написал Котенок.

По информации агентства, также жители украинской столицы сообщили о втором взрыве. Согласно данным официального ресурса по оповещению населения, на всей территории страны объявлена воздушная тревога.

Взрыв был очень мощный, это Соломенский район, — рассказали очевидцы.

Украинские средства массовой информации также сообщали, что минувшей ночью взрывы прогремели в Одесской области. Люди услышали грохот после объявления воздушной тревоги. По данным СМИ, взрывы раздались в Измаильском районе, в городе Килия, который расположен на берегу Килийского и Степового устья реки Дунай.