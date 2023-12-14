Сирены воздушной тревоги прозвучали в Киеве Klymenko Time: воздушная тревога объявлена в Киеве и Черниговской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Утром 14 декабря в Киеве зазвучали сирены воздушной тревоги, сообщает Klymenko Time. По его данным, сирены сработали также в Киевской и Черниговской областях.

В воздушных силах предупреждают о ракетной опасности для Киевской и Черниговской областей, — пишет портал.

Минувшей ночью ТСН писал, что в Одесской области на фоне воздушной тревоги прозвучали взрывы. По его информации, они прогремели в Измаильском районе, в городе Килия, который расположен на берегу Килийского и Степового устья реки Дунай.

Также 13 декабря сообщалось о многочисленных взрывах в Одессе и области, были зафиксированы разрушения припортовой инфраструктуры. Прошлым вечером на юге Украины действовал режим предупреждения об угрозе с воздуха. Глава администрации Одесской области Олег Кипер призывал жителей Измаильского, Белгород-Днестровского и Одесского районов находиться в укрытии. В Снигиревке Николаевской области также произошел взрыв, заявляли в городской администрации.

Кроме того, в ночь на 14 декабря Telegram-канал «Страна.ua» сообщал о ряде взрывов в городе Херсоне, который находится под контролем властей Украины. Одновременно с тем в контролируемых Киевом районах Херсонской области была объявлена воздушная тревога.