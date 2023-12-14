В Одесской области гремят взрывы ТСН: в Одесской области прозвучали несколько взрывов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Одесской области на фоне воздушной тревоги прозвучали взрывы, сообщает ТСН. По его данным, взрывы прогремели в Измаильском районе, в городе Килия, который расположен на берегу Килийского и Степового устья реки Дунай.

В течение последних суток сообщалось о многочисленных взрывах в Одессе и области, были зафиксированы разрушения припортовой инфраструктуры. Вечером 13 декабря на юге Украины действовал режим предупреждения об угрозе с воздуха. Глава администрации Одесской области Олег Кипер призывал жителей Измаильского, Белгород-Днестровского и Одесского районов находиться в укрытии. В Снигиревке Николаевской области также произошел взрыв, уверяли в городской администрации.

Ранее сообщалось, что несколько взрывов прозвучало в городе Херсон, находящемся под контролем властей Украины. Кроме того, в контролируемых Киевом районах Херсонской области объявлена воздушная тревога. Также, согласно онлайн-карте Министерства цифровой трансформации Украины, сирены звучат в Николаевской и Одесской областях на юге Украины.

Также 13 декабря несколько взрывов прогремело в Киеве. После этого прозвучала воздушная тревога. Городская военная администрация призвала жителей оставаться в укрытиях. Спустя две минуты сирены включились в Киевской и Черниговской областях, спустя 40 минут тревогу отменили.