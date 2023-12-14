СМИ Украины сообщили о взрывах в Херсоне «Страна»: в Херсоне произошли взрывы

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Ряд взрывов прозвучал в городе Херсон, находящемся под контролем властей Украины, сообщает издание «Страна». Иных подробностей не приводится.

Сообщают о взрывах в Херсоне, — говорится в Telegram-канале издания.

Кроме того, в контролируемых Киевом районах Херсонской области объявлена воздушная тревога. Также, согласно онлайн-карте Министерства цифровой трансформации Украины, сирены звучат в Николаевской и Одесской областях на юге Украины.

Вечером 13 декабря сообщалось о том, что звуки взрывов прозвучали в Одессе. Тогда же в области был объявлен режим предупреждения об угрозе с воздуха. Чуть ранее несколько взрывов прогремело в Киеве. После этого прозвучала воздушная тревога. Городская военная администрация призвала жителей оставаться в укрытиях. Спустя две минуты сирены включились в Киевской и Черниговской областях, спустя 40 минут тревогу отменили.

Ранее украинцы сообщили в соцсетях о взрывах в центральных районах Киева и со стороны аэропорта Жуляны. После взрывов в нескольких районах города пропало электричество. В пресс-службе Минэнерго Украины уточнили, что без света остались 77 жилых домов и 120 учреждений в центре украинской столицы. Мэр города Виталий Кличко заявил о работе ПВО.