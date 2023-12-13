Взрывы прогремели в Одессе

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Звуки взрывов прозвучали в Одессе на юге Украины, сообщает украинское издание «Страна». Сейчас в области действует режим предупреждения об угрозе с воздуха.

Сообщается о взрывах в Одессе, — пишет издание.

13 декабря также несколько взрывов прогремело в Киеве. После этого прозвучала воздушная тревога. Городская военная администрация призвала жителей оставаться в укрытиях. Спустя две минуты сирены включились в Киевской и Черниговской областях, спустя 40 минут тревогу отменили.

Ранее жители Украины сообщили в соцсетях о взрывах в центральных районах Киева и со стороны аэропорта Жуляны. После взрывов в нескольких районах города пропало электричество. В пресс-службе Минэнерго Украины уточнили, что без света остались 77 жилых домов и 120 учреждений в центре украинской столицы. Мэр города Виталий Кличко также заявил о работе ПВО.

До этого украинские власти объявили воздушную тревогу на всей территории государства. Согласно данным Министерства цифровой трансформации страны, сначала сигнал прозвучал в столице Украины. После чего в 13:22 по московскому времени тревога звучала во Львовской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях.