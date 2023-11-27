Власти Украины объявили воздушную тревогу по всей стране

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Украинские власти объявили воздушную тревогу на всей территории государства, свидетельствуют данные Министерства цифровой трансформации страны. Согласно данным онлайн-карт ведомства, сначала сигнал прозвучал в столице Украины.

В 13:22 по московскому времени тревога звучала в Киеве, во Львовской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях. В оставшихся регионах Украины тревогу объявили между 13:23 и 13:25. Как уточняет издание «Страна.ua», причиной стал взлет российского истребителя МиГ-31.

Утром 26 ноября воздушную тревогу объявили в подконтрольной Киеву части Херсонской области из-за взрывов. Позже в Херсоне, по данным украинских СМИ, произошел еще один мощный взрыв, однако официального подтверждения этому не было.

Ранее украинцы сообщили в соцсетях о взрывах в центральных районах Киева и со стороны аэропорта Жуляны. После взрывов в нескольких районах города пропало электричество. Без света остались 77 жилых домов и 120 учреждений в центре украинской столицы. Мэр города Виталий Кличко также заявил о работе ПВО. По словам эксперта Центра военно-политической журналистики Бориса Рожина, на Украине сообщали о массированной атаке российских дронов «Герань».