В Минобороны заявили об уничтожении гаубицы ВСУ на правобережье Херсонщины

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Подразделения российских воздушно-десантных войск на правом берегу Днепра уничтожили радиолокационную станцию и буксируемую гаубицу Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в Минобороны РФ. Там уточнили, что операция была проведена при помощи «Ланцетов».

Российские десантники «Ланцетами» вывели из строя и уничтожили станцию РЛС, самоходную установку М109 Paladin и буксируемую гаубицу западного производства с тягачом и расчетом на правом берегу Днепра в Херсонской области, — говорится в сообщении ведомства.

По имеющимся данным, разведывательные БПЛА десантников обнаружили на правом берегу Днепра гаубицу, станцию и самоходку. По завершении боевой работы расчеты переместились в безопасный район.

Ранее российские десантники, используя «Ланцеты», уничтожили два танка и замаскированное самоходное орудие Вооруженных сил Украины в районе Клещеевки. После выполнения задачи военнослужащие оперативно свернули операцию и отошли в безопасную зону.

В свою очередь, военный историк Юрий Кнутов рассказывал об уникальной особенности беспилотников «Ланцет». По его словам, дрон не видим ни для радаров, ни для тепловизоров. Это происходит за счет того, что беспилотник полностью выполнен из композитных материалов и оснащен электродвигателем. Также, обратил внимание Кнутов, БПЛА имеет хорошие маневренные характеристики. Благодаря тому, что он может зависать в воздухе, его легко спутать с птицей на экране радара.