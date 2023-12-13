Российские десантники «Ланцетами» уничтожили два танка ВСУ в Клещеевке

Фото: МО РФ

Российские десантники, используя «Ланцеты», уничтожили два танка и замаскированное самоходное орудие Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Клещеевки, передает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ. После выполнения задачи военнослужащие оперативно свернули операцию и отошли в безопасную зону.

Расчетами разведывательных беспилотников российских десантников в районе Клещеевки были обнаружены два танка и замаскированное самоходно-артиллерийское орудие украинских формирований <...>. Для их уничтожения отдельное гвардейское соединение ВДВ с Дальнего Востока, входящее в состав Южной группировки войск, решило задействовать барражирующие боеприпасы «Ланцет» <...>. Операторы беспилотников прямым попаданием вывели из строя вражескую технику, — заявили в ведомстве.

Ранее военный историк Юрий Кнутов сообщил об уникальной особенности беспилотников «Ланцет». По его словам, дрон не видим ни для радаров, ни для тепловизоров. Это происходит за счет того, что беспилотник полностью выполнен из композитных материалов и оснащен электродвигателем. Также, обратил внимание Кнутов, БПЛА имеет хорошие маневренные характеристики. Благодаря тому, что он может зависать в воздухе, его легко спутать с птицей на экране радара.

По его мнению, в мире не существует ни одной системы противовоздушной обороны, способной ликвидировать российский дрон-камикадзе «Ланцет». Неуловимым его как раз и делает его высокая скорость и способность маневрировать, отмечал он.