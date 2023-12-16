Телеканал сообщил о взрывах в трех регионах Украины ТСН: взрывы раздались в Чернигове, Черкасской области и Херсоне

Фото: Elena Mayorova/Global Look Press

Украинский телеканал ТСН сообщил о взрывах в Чернигове, Черкасской области и подконтрольном Киеву Херсоне. Подробности случившегося не приводятся.

Кроме того, в настоящее время, согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны, воздушная тревога объявлена в Киеве, Винницкой, Киевской, Кировоградской, Николаевской Черкасской и Черниговской областях, а также районах Херсонской области, находящихся в украинской юрисдикции.

До этого СМИ сообщали о многочисленных взрывах в Киеве и Киевской области. Власти региона объяснили происходящее работой средств ПВО.

Ранее украинские средства массовой информации сообщили, что в окрестностях Харькова раздался взрыв. В регионе были включены сирены воздушной тревоги. Серия взрывов также прогремела в Хмельницкой области, власти объяснили это работой средств противовоздушной обороны.

7 декабря воздушную тревогу объявили на всей территории Украины. Как следует из сведений онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, первыми сигнал тревоги услышали жители Днепропетровской области в 13:34 мск. После этого в 13:42 она распространилась на центральные районы Украины, еще через минуту — на западную часть страны. До этого воздушная тревога звучала в Днепропетровской области 5 декабря. Там сообщали о нескольких взрывах.