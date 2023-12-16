СМИ сообщили о взрывах в Киевской области «Страна.ua»: в Киевской области произошли взрывы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Взрывы произошли в Киевской области, после чего в столице Украины объявили воздушную тревогу, сообщает украинское издание «Страна.ua». По его данным, сирены также зазвучали в Николаевской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях.

Сообщают о взрывах в Киевской области, — отмечает издание.

Онлайн-карта Министерства цифровой трансформации Украины подтверждает, что в регионе действует воздушная тревога.

Ранее взрыв прогремел в окрестностях Харькова, в регионе действовала воздушная тревога. Сирены также звучали в Кировоградской и Черкасской областях. На фоне воздушной тревоги серия взрывов произошла также в Хмельницкой области. Власти региона объяснили их работой средств ПВО. Уточнялось, что воздушная тревога действовала в Винницкой области.

Также сообщалось, что со стороны аэропорта Жуляны в Киеве прогремел мощный взрыв. Военкор Юрий Котенок отметил, что, по предварительной информации, был нанесен ракетный удар. По его словам, также взрыв погремел в районе военного аэродрома Староконстантинов. Согласно данным официального ресурса по оповещению населения, на всей территории страны в тот момент действовала воздушная тревога.