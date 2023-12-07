Масштабная воздушная тревога объявлена на всей территории Украины

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины, об этом говорят данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации. О взрывах где-либо в стране пока не сообщалось.

Первыми сигнал тревоги услышали жители Днепропетровской области в 13:34 мск. После этого в 13:42 она распространилась на центральные районы Украины, еще через минуту — на западную часть страны.

До этого воздушная тревога звучала в Днепропетровской области 5 декабря. Там сообщали о нескольких взрывах.

Ранее во Львовской области Украины повредили объект инфраструктуры. Глава региональной администрации Максим Козицкий заявил, что ночью там произошел пожар. Около 05:00 мск в регионе также звучала воздушная тревога. По словам Козицкого, пожарные оперативно ликвидировали возгорание. Пострадавших нет.

27 ноября также по всей Украине властями была объявлена воздушная тревога. Сначала сигнал прозвучал в столице Украины. В 13:22 мск тревога звучала в Киеве, во Львовской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях. В оставшихся регионах Украины тревогу объявили между 13:23 и 13:25. Причиной стал взлет российского истребителя МиГ-31.