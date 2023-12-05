Во Львовской области повредили объект инфраструктуры Власти Львовской области заявили о повреждении объекта инфраструктуры

Фото: МЧС Украины

Во Львовской области Украины повредили один из объектов инфраструктуры, сообщил в Telegram-канале глава региональной администрации Максим Козицкий. По его словам, ночью там произошел пожар. Погибших и пострадавших нет.

Есть незначительные разрушения. Обошлось без жертв и пострадавших. Повреждений систем жизнеобеспечения области также нет, — написал Козицкий.

Он добавил, что около 05:00 по мск в регионе объявляли воздушную тревогу. Какой именно объект инфраструктуры был поврежден, Козицкий не уточнил. По его словам, спасатели оперативно ликвидировали возгорание.

Ранее сообщалось, что на территории Херсона, находящегося под контролем украинской армии, прогремели взрывы. До этого в регионе была объявлена воздушная тревога. О разрушениях и пострадавших не сообщалось.

Серия взрывов ранее также произошла в Днепре, о чем сообщил депутат Верховной рады Максим Бужанский. По словам политика, во всем необходимо искать «повод для оптимизма», поскольку в городе есть объекты, которые «сильно отравляют жизнь» Вооруженным силам России. Отмечалось, что первый взрыв прогремел в Днепре до объявления воздушной тревоги, еще два — после нее.