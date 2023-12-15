В районе Харькова прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги «Зеркало недели»: в окрестностях Харькова прогремел взрыв

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Взрыв прогремел в окрестностях Харькова, в регионе действует воздушная тревога, сообщает украинское издание «Зеркало недели». По его данным, по состоянию на 02:10 мск сирены также звучат в Кировоградской и Черкасской областях.

Харьковская область — ракетная опасность! — отмечается в сообщении.

В свою очередь, украинское издание «Страна» сообщает, что на фоне воздушной тревоги серия взрывов произошла в Хмельницкой области. Власти региона объяснили их работой средств ПВО. Уточняется, что воздушная тревога действует также в Винницкой области.

Вечером 14 декабря взрывы прогремели в Херсоне, находящемся под контролем властей Украины. Это произошло уже во второй раз за сутки. Подробности случившегося не приводятся. Также, согласно онлайн-карте Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога объявлена в контролируемых Киевом районах Херсонской области.

Ранее сообщалось, что со стороны аэропорта Жуляны в Киеве прогремел мощный взрыв. Военкор Юрий Котенок отметил, что, по предварительной информации, был нанесен ракетный удар. По его словам, также взрыв погремел в районе военного аэродрома Староконстантинов. Согласно данным официального ресурса по оповещению населения, на всей территории страны в тот момент действовала воздушная тревога.