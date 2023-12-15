В Херсоне дважды за сутки произошли взрывы

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Взрывы прогремели вечером 14 декабря в Херсоне, находящемся под контролем властей Украины, сообщает издание «Страна». Это произошло уже во второй раз за сутки. Подробности случившегося не приводятся.

Также, согласно онлайн-карте Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога объявлена в контролируемых Киевом районах Херсонской области.

Ранее о взрывах в Херсоне и сигналах воздушной тревоги в Херсонской области сообщалось в ночь на 14 декабря. Подробностей случившегося также не приводилось. Тогда же тревожные сирены звучали в Николаевской и Одесской областях на юге Украины. Чуть позднее появилась информация о взрывах в Одессе.

По мнению Героя России Сергея Липового, практически ежедневные сообщения о взрывах в Одессе говорят о нанесении ударов по объектам ВСУ на территории региона. Он не исключил, что Одесский порт используется Киевом для переброски на линию боевого соприкосновения (ЛБС) западной военной техники, а также для сборки надводных дронов для попыток атаковать Крым. Эксперт отметил, что американские и британские военные советники стали инициаторами создания в Одессе крупных складских помещений.