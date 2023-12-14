Герой России объяснил, почему в Одессе почти каждый день гремят взрывы Герой России Липовой: в ежедневных взрывах в Одессе виноваты США и Британия

Фото: t.me/DPSUkr

Украинские пограничники

Практически ежедневные сообщения о взрывах в Одессе говорят о нанесении ударов по объектам ВСУ на территории региона, предположил в беседе с NEWS.ru Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой. Он не исключил, что Одесский порт используется Киевом для переброски на линию боевого соприкосновения (ЛБС) западной военной техники, а также для сборки надводных дронов для попыток атаковать Крым. Эксперт отметил, что американские и британские военные советники стали инициаторами создания в Одессе крупных складских помещений.

В Одессе крупнейший украинский морской порт, но уточню — сообщения приходят не об ударах по самой Одессе, а по военным объектам ВСУ. Туда приходят все западные вооружения — от боеприпасов до бронетехники — для отправки на ЛБС, — заявил Липовой.

Собеседник добавил, что Киев неоднократно получал предупреждения о недопустимости маскировки военных объектов под гражданскую инфраструктуру, «но Украине все равно». По его словам, российская разведка все равно выявит места хранения военной техники и боеприпасов для ВСУ, а сообщения об ударах по территории Одессы будут приходить до тех пор, пока не будут уничтожены все объекты ВСУ в регионе.

Разведка выявляет места хранения, потом наносятся удары. Киев неоднократно предупреждали, но Украине все равно, она маскирует скопления военной техники под гражданские терминалы. В Одессе в свое время американские, британские и прочие натовские специалисты оборудовали обширные складские помещения и площадки для сборки морских дронов и БПЛА для последующей отправки на ЛБС или для попыток атаковать Крым, — рассказал Липовой.

Ранее сообщалось, что несколько взрывов прозвучало в городе Херсоне, находящемся под контролем властей Украины. Кроме того, в контролируемых Киевом районах Херсонской области была объявлена воздушная тревога. Также, согласно онлайн-карте Министерства цифровой трансформации Украины, сирены звучали в Николаевской и Одесской областях.

Также 13 декабря несколько взрывов прогремело в Киеве. После этого прозвучала воздушная тревога. Городская военная администрация призвала жителей оставаться в укрытиях. Спустя две минуты сирены включились в Киевской и Черниговской областях, спустя 40 минут тревогу отменили.