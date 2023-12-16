Кличко уточнил, где в Киеве произошли взрывы Кличко: взрывы прогремели в Подольском районе Киева

Фото: Yuliia Ovsiannikova/Keystone Press Agency/Global Look Press

Взрывы прозвучали в Подольском районе Киева, сообщил в своем Telegram-канале мэр украинской столицы Виталий Кличко. Ранее о взрывах в городе сообщил ряд украинских СМИ.

Взрывы слышны в Подольском районе столицы, - написал Кличко.

По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны, в настоящее время в Киеве и Киевской области объявлена воздушная тревога.

СМИ сообщали о многочисленных взрывах в Киеве и Киевской области. Власти региона объяснили происходящее работой средств ПВО.

14 декабря ТАСС со ссылкой на очевидцев сообщил о мощном взрыве в Киеве со стороны аэропорта Жуляны. Военкор Юрий Котенок отметил, что, по предварительной информации, там был нанесен ракетный удар. По его словам, также взрыв погремел в районе военного аэродрома Староконстантинов.

Также украинские средства массовой информации сообщали, что в окрестностях Харькова раздался взрыв. В регионе были включены сирены воздушной тревоги. Серия взрывов также прогремела в Хмельницкой области, власти объяснили это работой средств противовоздушной обороны.