Губернатор Херсонской области сообщил о ракетном обстреле

Фото: МО Украины

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил в своем Telegram-канале о ракетном обстреле Генического муниципального округа. По его данным, средства ПВО сбили по меньшей мере 15 целей.

Генический округ сейчас под сильным ракетным обстрелом противника. На данный момент сбито уже не менее 15 целей, — написал Сальдо.

Он также предупредил местных жителей, что на землю падают «осколки и обломки». Губернатор подчеркнул, что ракетная опасность не отменена.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что над областью сработала система противовоздушной обороны. По словам Гладкова, была сбита воздушная цель над селом Бессоновка. Никто не пострадал. До этого российские силы противовоздушной обороны сбили беспилотник Вооруженных сил Украины над селом Ближним.

Кроме того, 10 декабря два населенных пункта в Курской области остались без света в результате атаки ВСУ. По словам губернатора Романа Старовойта, при обстреле Глушковского района со стороны украинских войск была повреждена ЛЭП, поселок Теткино и село Попово-Лежачи были обесточены. Никто не пострадал.

В конце ноября Минобороны РФ сообщило о массовой атаке беспилотных летательных аппаратов на ряд регионов. По данным военных, над территориями Московской, Тульской, Калужской и Брянской областей удалось уничтожить 11 беспилотников.