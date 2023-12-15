Ходаковский заявил, что Украине остается надеяться только на развал России

Фото: МО Украины

То, что Украина больше не будет находиться в своих прежних границах, является фактом, написал замглавы Росгвардии в ДНР полковник Александр Ходаковский в Telegram-канале. По его словам, при осознании этого Киеву становится сложно мотивировать бойцов, поэтому единственное, на что остается надеяться, это развал России.

Сейчас начался конфликт мотиваций: маховик, раскрученный во имя «ни пяди родной земли врагу», еще крутится, а вот мозг уже понимает не просто тщетность, но и пагубность этого вращения. У Украины остается одна надежда — развал самой России, — отметил Ходаковский.

За разговорами о финансовой помощи из поля зрения уходит то, что Украина потеряла часть своих территорий, а это одна из важнейших вещей, добавил он. Стране придется смириться с таким положением вещей, пока ситуация для нее не усугубится еще больше, считает Ходаковский.

Ранее бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что Украине придется пойти на переговоры и признать потерю части территорий. По его словам, западные союзника Киева начали осознавать, что победа ВСУ нереализуема. В связи с этим они потихоньку подталкивают Украину к переговорам, считает Риттер.