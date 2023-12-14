Будет ли новая волна мобилизации в РФ? Что Путин сказал на прямой линии Путин заявил об отсутствии необходимости во второй волне мобилизации в РФ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин в рамках пресс-конференции по итогам 2023 года заявил, что на данный момент необходимости в проведении мобилизации нет. Что об этом известно?

Что сказал президент про мобилизацию в РФ

По словам главы государства, вопрос частичной мобилизации в стране является довольно чувствительным, потому что было призвано порядка 300 тысяч человек.

«Поначалу было много иронии. Отлично воюют ребята. Просто отлично. 14 Героев Российской Федерации из числа мобилизованных. Я уже не говорю про другие медали и ордена. По моим данным, 244 тысячи находится в зоне СВО. Сформированы полки по обслуживанию техники, потому что среди них оказалось много хороших специалистов. Порядка 41 тысячи уволены в запас по здоровью и возрасту», — рассказал Путин.

Он пояснил, что в стране успешно проводится кампания по привлечению людей на добровольной основе в ряды ВС РФ.

«Планировали к концу года набрать 412 тысяч. На вчерашний вечер набрано 486 тысяч человек. Поток наших мужчин, которые готовы защищать интересны Родины, не сокращается. 1500 ежедневно по всей стране вступают в ряды ВС РФ», — отметил президент.

Владимир Путин обратил внимание, что все добровольцы в зоне проведения спецоперации должны быть поставлены в абсолютно одинаковые условия с военными.

«Все добровольцы, все, кто с оружием в руках отстаивает интересы России, <...> все должны быть поставлены в абсолютно одинаковые условия. <...> Мы обязательно добьемся, чтобы все были поставлены в одинаковые условия, чтобы все получали одинаковую поддержку со стороны государства», — сказал он.

Также Путин заявил, что на данный момент нет необходимости в проведении мобилизации в России.

«Зачем нам мобилизация? На сегодняшний день такой необходимости нет», — резюмировал глава государства.

Что Путин сказал про спецоперацию

Президент России сообщил, что мир на Украине наступит тогда, когда ВС РФ достигнут поставленных целей в СВО.

«Мир на Украине будет тогда, когда Россия достигнет своих целей», — подчеркнул Владимир Путин.

Он пояснил, что сейчас «халява для Вооруженных сил Украины» заканчивается, потому что все вооружение им предоставляется, но сами они ничего не производят.

«Сегодня Украина почти уже ничего не производит. Пытаются что-то там еще сохранить. Но все привозят на халяву. Но эта халява когда-то может и закончиться. И, судя по всему, заканчивается»

Также президент РФ обратил внимание на уровень национализма на Украине. Он напомнил, что во время переговоров Киев заявлял, что в стране не фиксируется рост националистических настроений. В то же время украинские власти провозглашают своим национальным героем настоящего нациста — Степана Бандеру, отметил российский лидер.

«В основе своей русские и украинцы — единый народ, и то, что сейчас происходит, это огромная трагедия, похожая на гражданскую войну между братьями, когда братья оказались по разные стороны», — добавил Путин.

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