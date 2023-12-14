«Ну как же нет?»: Путин напомнил о случаях национализма на Украине Путин напомнил о проявлениях национализма на Украине

Фото: «Прямая линия-2023» с Владимиром Путиным

Владимир Путин

Украина в ходе переговоров заявляла, что в стране не фиксируется рост националистических настроений, напомнил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии. В то же время Киев провозглашает своим национальным героем настоящего нациста — Степана Бандеру, а высшие представители власти аплодируют людям, участвовавшим в холокосте, отметил глава государства. Трансляцию ведет Первый канал.

Ну как же нет? Когда национальный герой — известный не просто националист, а нацист. Когда руководитель сегодняшней администрации на глазах у всего мира стоя аплодирует бывшему солдату СС, напрямую участвовавшему в холокосте. Это что, не проявление нацизма? — отметил президент.

Именно поэтому вопрос денацификации как цели российской спецоперации остается актуальным, добавил президент. В 2023 году прямая линия с гражданами и большая пресс-конференция с представителями СМИ проходят в совмещенном формате в Москве, в Гостином дворе.

В ходе прямой линии глава государства также ответил, когда на Украине наступит мир. По его словам, это произойдет, когда Россия достигнет всех целей военной операции, в том числе, демилитаризации страны.