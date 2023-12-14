Путин ответил, когда наступит мир на Украине Путин: мир на Украине наступит, когда цели и задачи России будут выполнены

Фото: «Прямая линия-2023» с Владимиром Путиным

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин во время прямой линии сообщил, что мир на Украине наступит после того, как цели специальной военной операции будут достигнуты. Трансляцию мероприятия ведет официальный Telegram-канал Кремля.

Мир на Украине будет тогда, когда Россия достигнет своих целей, — подчеркнул Путин.

Вместе с тем глава государства заявил, что для России главными вопросами остаются укрепление суверенитета в сфере технологий и экономики, безопасности, обороноспособности. Кроме того, в приоритете обеспечение прав граждан страны, уточнил Путин.

Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее сообщал, что Путин провел подробное совещание в рамках подготовки к прямой линии, интересовался вопросами, которые задают россияне. По его словам, такие совещания проходят ежедневно. Песков добавил, что глава государства, готовясь к тематическим вопросам, разговаривает с министрами и руководителями ведомств, а также своими помощниками по экономическим темам.

Мероприятие «Итоги года» с президентом России объединяет сразу прямую линию с гражданами РФ и большую пресс-конференцию с журналистами. Представители СМИ и россияне по очереди задают главе государства вопросы на самые актуальные и волнующие темы.