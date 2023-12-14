Президент России Владимир Путин во время прямой линии сообщил, что мир на Украине наступит после того, как цели специальной военной операции будут достигнуты. Трансляцию мероприятия ведет официальный Telegram-канал Кремля.
Мир на Украине будет тогда, когда Россия достигнет своих целей, — подчеркнул Путин.
Вместе с тем глава государства заявил, что для России главными вопросами остаются укрепление суверенитета в сфере технологий и экономики, безопасности, обороноспособности. Кроме того, в приоритете обеспечение прав граждан страны, уточнил Путин.
Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее сообщал, что Путин провел подробное совещание в рамках подготовки к прямой линии, интересовался вопросами, которые задают россияне. По его словам, такие совещания проходят ежедневно. Песков добавил, что глава государства, готовясь к тематическим вопросам, разговаривает с министрами и руководителями ведомств, а также своими помощниками по экономическим темам.
Мероприятие «Итоги года» с президентом России объединяет сразу прямую линию с гражданами РФ и большую пресс-конференцию с журналистами. Представители СМИ и россияне по очереди задают главе государства вопросы на самые актуальные и волнующие темы.