Путин назвал главные для него вопросы Путин: существование России без суверенитета невозможно

Фото: «Прямая линия-2023» с Владимиром Путиным

Владимир Путин

Главными вопросами для России являются укрепление суверенитета, безопасности, обороноспособности, обеспечение прав граждан страны, суверенитет в сфере экономики и технологический суверенитет, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии и пресс-конференции по итогам 2023 года. На мероприятии глава государства подводит итоги уходящего года и отвечает на вопросы журналистов и жителей России.

Для такой страны, как Россия, существования без суверенитета не будет, это просто невозможно. Главное — это укрепление суверенитета, но это широкое понятие. Это укрепление обороноспособности, укрепление общественного суверенитета, то есть обеспечение прав и свобод граждан, развитие политической системы, парламентаризма. Наконец, обеспечение безопасности в сфере экономики, — сказал глава государства.

Ранее Путин заявил, что страна вышла из некоторых международных правозащитных институтов. Однако, по словам российского лидера, шаги, предпринимаемые РФ в данном направлении, не означают отказа от принципов, заложенных во Всеобщей декларации прав человека. Наоборот, подчеркнул политик, Москва открыта для сотрудничества в этом направлении и готова находить новые решения для создания «справедливой» системы обеспечения прав человека.

В декабре президент поручил правительству вкладывать больше бюджетных денег в разработку инновационных продуктов в сфере здравоохранения. Глава государства ожидает доклад по соответствующей теме к декабрю 2024 года, а далее — ежегодно.