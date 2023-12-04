Путин объяснил причину выхода России из ряда международных институтов Путин: выход России из международных институтов не означает игнорирование прав

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Президент России Владимир Путин заявил, что страна вышла из некоторых международных правозащитных институтов. Однако, по словам российского лидера, которые цитирует официальный сайт Кремля, шаги, предпринимаемые РФ в данном направлении, не означают отказа от принципов, заложенных во Всеобщей декларации прав человека. Наоборот, подчеркнул политик, Москва открыта для сотрудничества в этом направлении и готова находить новые решения для создания «справедливой» системы обеспечения прав человека.

Как вы знаете, Россия вышла из состава ряда международных правозащитных организаций. Однако это не означает, что мы отказываемся от принципов, заложенных в декларации. Напротив, готовы сотрудничать со всеми заинтересованными странами и партнерами, находить решения для формирования эффективной, справедливой, равной для всех системы обеспечения прав человека, — подчеркнул президент на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Ранее председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев заявил, что Запад использует доктрину прав человека для разрушения суверенитета других государств и обеспечения своего доминирования. По мнению правозащитника, именно в этом кроется причина «существующего глубокого кризиса».