Путин поручил кабмину увеличить субсидии на разработку инноваций в медицине

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Президент России Владимир Путин поручил правительству вкладывать больше бюджетных денег в разработку инновационных продуктов в сфере здравоохранения, говорится на сайте Кремля. Глава государства ожидает доклад по соответствующей теме к декабрю 2024 года, а далее — ежегодно.

Увеличить объем бюджетных ассигнований федерального бюджета, ежегодно направляемых на разработку инновационных продуктов в интересах здравоохранения, — говорится в сообщении.

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